Choc a Ragusa, dove nella serata di ieri, un uomo ha ritrovato in un bidone della spazzatura un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato. Il piccolo era stato gettato in un bidone in via Saragat, nel quartiere Parietti del capoluogo di provincia siciliano. Una volta fatta la drammatica scoperta, l’uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi che si sono precipitati sul posto. Lo staff medico del 118, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il neonato in ospedale, dove è stato ricoverato, in via precauzionale, nel reparto di terapia intensiva. Fortunatamente il piccolo starebbe bene. Sull’accaduto sta indagando la Polizia di Ragusa che ha fatto scattare le indagini per rintracciare i genitori del bambino.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 novembre, un bambino appena nato con ancora il cordone ombelicale ancora attaccato è stato ritrovato in un bidone della spazzatura. La drammatica scoperta è stata fatta da un passante in via Saragat, nel quartiere Parietti di Ragusa. L’uomo, stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, avrebbe sentito dei lamenti provenire dall’immondizia e, pensando si trattasse di un animale abbandonato si è avvicinato. Aprendo il bidone, però, si è accorto che dentro vi era un neonato, avvolto in una coperta e poi chiuso in un sacchetto. Immediatamente il passante ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Sul posto è arrivato in pochi minuti il personale medico del 118 che ha preso in cura il piccolo e lo ha trasportato presso l’ospedale Giovanni Paolo II della città siciliana. I medici del nosocomio, come riporta Fanpage, hanno disposto il ricovero nel reparto di terapia intensiva neonatale in via del tutto precauzionale, considerato che il bambino sarebbe in buone condizioni di salute.

In merito a quanto accaduto, la Polizia di Ragusa ha avviato le indagini per rintracciare i genitori del bimbo e far chiarezza sulla vicenda che ha sconvolto l’intera comunità del capoluogo di provincia siciliano.

