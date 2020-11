Rai, colpo da maestro per la De Filippi: l’amato volto potrebbe passare alla concorrenza

C’è maretta in casa Rai per la perdita di un amato volto della televisione del servizio pubblico

In queste ultime ore prende piede l’ipotesi che una showgirl molto amata della Rai possa passare a Mediaset. Una canzone del personaggio di cui stiamo parlando recitava “vola la notte vola”: la notte di Canale 5 potrebbe proprio spiccare il volo grazie a Lorella Cuccarini. La cantante, attrice, ballerina ha condotto l’anno scorso il programma di Rai Uno ‘La vita in diretta’ con Alberto Matano. Il presentatore ad ottobre scorso è stato raggiunto da ‘Striscia la notizia’ che gli ha consegnato il Tapiro d’oro dopo le parole non lusinghiere che gli ha rivolto la Cuccarini, accusandolo di maschilismo. Per la ballerina e conduttrice l’esperienza a Viale Mazzini potrebbe per il momento essere conclusa a favore di un ruolo in un programma targato Mediaset.

Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la Rai per Mediaset

L’attrice e ballerina ha visto non materializzarsi anche la sua conduzione allo Zecchino D’Oro. Il concorso canoro per bambini sarà condotto infatti da Carlo Conti e Mara Venier. Come si legge sulle pagine di ‘Oggi’, l’amicizia che lega da tempo Maurizio Costanzo e Lorella Cuccarini potrebbe aver favorito la partecipazione della 55enne alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Se così fosse, la Cuccarini diventerebbe quindi un giudice del noto talent show che ha sfornato negli anni cantanti come Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Marco Carta (solo per citarne alcuni). Un talento come Lorella sarebbe sicuramente prezioso per lo svolgersi della gara che partirà a metà novembre. Il tempo stringe e queste voci potrebbero risultare valide dato che la cantante di “L’amore è” e “Tutto matto” non ha ancora trovato uno spazio in Rai dopo la fumata nera per la conduzione dello Zecchino d’Oro.

Non resta che stare a vedere cosa si deciderà a proposito del destino televisivo di Lorella Cuccarini.