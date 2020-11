Sabrina Salerno sempre bellissima, ma i fans notano un dettaglio – Foto

Sabrina Salerno sempre bellissima nella foto con viso e lato A in primo piano, ma i fan notano un dettaglio che non passa inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Trova l’intruso… il letto della mamma è in assoluto il più comodo…😌 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 5 Nov 2020 alle ore 12:01 PST

Sabrina Salerno continua a pubblicare foto bellissime su Instagram, ma quella che ha regalato ai fans in un tranquillo giovedì sera è davvero speciale. L’artista, infatti, ha deciso di condividere una parte importante della sua vita privata pubblicando un selfie scattato in camera da letto in cui sfoggia il suo bellissimo viso e una maglia a collo alto che le copre il lato A.

I fan, tuttavia, hanno notato soprattutto un dettaglio ovvero la presenza del figlio alle sue spalle che ha scelto il lettone dei genitori per studiare con il pc.

A far notare l’intruso ai suoi followers è stata la stessa Sabrina che, accanto al suo grande amore, sfoggia un viso sereno e felice.

