Le strade di Samuel Peron e di ‘Ballando con le Stelle’ e della danza si dividono. Il maestro di ballo veneto approda in un programma inedito.

Che sorpresa da parte di Samuel Peron. In noto maestro di danza e ballerino abbandona quello che è il suo ambito che gli è proprio sin da quando è bambino. Niente più ‘Ballando con le Stelle’ e niente più ballo per il 38enne originario di Marostica, in provincia di Vicenza.

Complice anche la sua prolungata positività al virus, dopo che lui stesso si era ammalato nello scorso mese di agosto, per questo motivo Peron non aveva potuto partecipare a ‘Ballando con le Stelle’. Situazione imprevista che aveva interroto invece una presenza da parte sua all’interno dello show condotto da Milly Carlucci che andava avanti da anni. Purtroppo c’era da pensare prima di tutto alla salute ed a cercare di guarire e di negativizzarsi.

Samuel Peron, eccolo a ‘Buongiorno Benessere’

Dopo settimane e settimane nei quali ogni tampone mostrava sistematicamente sempre l’esito sfavorevole di positività, finalmente Samuel è riuscito a guarire. Ma anche se non ci sarà più a ‘Ballando con le Stelle’, lui continuerà a restare in televisione e sempre sugli schermi Rai. Infatti Peron entrerà a fare parte della squadra di ‘Buongiorno Benessere’, programma sulla cura della persona che va in onda ogni sabato su Rai1. E più nel dettaglio, tratterà di benessere sia del corpo che della mente, con visite ed interviste a diversi centri che trattano la pratica sportiva e la ripresa da eventuali infortuni.

“Così farò valere la mia laurea in Scienze Motorie”, ha detto lui divertito nel corso di una recente intervista. E sul suo profilo Instagram in tanti gli hanno già fatto l’in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale.