USA 2020. Ultimi aggiornamenti: chi è il candidato più vicino alla Casa Bianca

USA 2020. Siamo agli sgoccioli nel decretare chi è il candidato che si stabilirà alla Casa Bianca per i prossimi 4 anni

Scontro all’ultimo voto tra il presidente uscente, Donald Trump, e il candidato democratico John Biden. Quest’ultimo risulta vittorioso negli stati federali del Wisconsin e Michigan, convinto di subentrare alla Casa Bianca, ha dichiarato: “E’ il popolo americano che determina chi è il presidente degli Stati Uniti.“

Non si è fatta attendere la risposta del suo avversario. Il Tycoon, ancora prima di avere i risultati certi, minaccia azioni contro i risultati elettorali. Trump ha avanzato una causa legale contro la Pennsylvania con l’accusa di aver prorogato il termine per gli elettori tramite posta.

La prima notizia veritiera e certa è che il Congresso degli Stati Uniti rimane nelle mani dei democratici, mentre al Senato sembra esserci una maggioranza repubblicana.

Per diventare presidente serve ottenere inoltre la maggioranza assoluta dei voti dei grandi elettori, ossia 270. Il collegio elettorale che proclama il presidente degli Stati Uniti è pari al numero di 538. E’ composto dalla somma di 100 senatori, di 435 deputati e dei tre rappresentanti del Distretto di Columbia in cui si trova la capitale Washington.

USA 2020. Quali sono gli Stati chiave per il risultato elettorale

Donald Trump risulta il candidato vittorioso nei seguenti Stati federali: Utah, Kansas, North e South Dakota, Montana, Louisiana, Nebraska, Wyoming, Indiana, Iowa, West Virginia, Kentucky, South Carolina, Texas, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Tennessee, Idaho e Mississippi, Ohio, Florida.

Gli Stati che hanno dato fiducia a John Biden sono: Arizona, Oregon, Washington, California, Colorado, Hawaii, Illinois, Connecticut, Virginia, Vermont, Massachussetts, Maryland, Minnesota, Delaware, New Jersey, Rhode Island, New York, New Mexico e il District of Columbia, New Hampshire, Maine, Wisconsin, Michigan.

Gli Stati ancora incerti e che determineranno il risultato dell’elezione sono: Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Georgia e Alaska.

