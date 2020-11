Valentina Ferragni, con questo look sembra Chiara. Non vi pare? – FOTO

Il fascino e il romanticismo rilanciano le ambizioni della più giovane delle sorelle Ferragni, Valentina: bellezza favolosa

E’ proprio il caso di specificare che la più giovane tra le sorelle imprenditrici Ferragni è entrata ufficialmente tra le testimonial eleganti più apprezzate del campo della moda. Si tratta di Valentina, un regalo di “Madre Natura” al pubblico in estasi.

Ciò che accomuna maggiormente la sua notorietà è certamente il nome non banale che si porta dietro le spalle. Con quasi 4 milioni di follower su Instagram, oggi Valentina Ferragni è diventata il simbolo assoluto di una bellezza inarrivabile e in fortissima ascesa.

Ormai Valentina è una web influencer a tutti gli effetti e questo suo traguardo lo deve in particolare alla sorella Chiara, che l’ha aiutata a sentirsi libera di trasformare in oro, tutto ciò che la circonda

LEGGI ANCHE —–>

Valentina Ferragni sulle orme di Chiara. Nel menù “Verde militare con tocco di lilla”

Dal fascino illegale al romanticismo, il passo verso la gloria è diventato brevissimo. Oggi Valentina è entrata a pieno ritmo nei progetti imprendioriali della compagna di Fedez. L’influencer ha aperto un canale di moda in e-commerce, dedicato alla linea di gioielli. Si tratta dell’ennesimo salto di qualità, per dimostrare all’intera nazione, la notorietà che ha raggiunto il brand di proprietà milanese.

Al pari di Chiara, anche Valentina esprime la totalità dello charme d’appartenenza su Instagram. Tra scatti di femminilità pura e senza pregiudizi non può mancare di certo la solidarietà con la quale affronta la vita.

Dalle foto sul social che le si addice, la minore delle Ferragni ha una somiglianza quasi a “specchio” con la sorella più grande. Dalla folta chioma di capelli biondi allo sguardo profondo, impresso in quegli occhi verdi e pieni di vitalità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez, pantalone in pelle nera. Mai vista cosi. Che spettacolo – FOTO

I follower naturalmente hanno approvato ancora una volta il nuovo look, la classe e lo stile di presentazione, tipico delle Ferragni, curato in ogni minimo dettaglio. Ecco alcuni placet d’assenso che hanno reso incantevole l’atmosfera del primo piano:“Che gnoccolona 😍😍😍😍; Wonderful fantastic faboulose. The number 1 of the world ❤️❤️❤️; Bella la gonna!! 😍“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter