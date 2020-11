X Factor 2020, chi è l’eliminato della seconda puntata

X Factor, chi sono i concorrenti che andranno al ballottaggio? Uno dei due sarà il secondo eliminato della serata.

La seconda puntata dei live sta regalando grandi emozioni al pubblico da casa. Dopo l’eliminazione di Eda Marì, rimangono solo 11 concorrenti in gara. La sfida è divisa in due manche (la prima da 6 concorrenti, la seconda da 5), dalle quali verranno selezionati i due cantanti che si sfideranno al ballottaggio. A decidere è ancora una volta il pubblico, tramite il televoto. Una volta selezionati i due artisti (i meno votati di ogni manche), la loro sorte sarà messa nelle mani dei giudici, che potranno decidere a maggioranza chi salvare e chi mandare a casa.

X Factor, i concorrenti a rischio eliminazione

Al termine della prima manche, il telefoto ha decretato che i primi concorrenti che dovranno andare al ballottaggio sono i Manitoba. Il duo fiorentino è dunque a rischio eliminazione per la seconda volta in due puntate. Nella scorsa puntata si sono tuttavia salvati, raccogliendo più voti di Eda Marì.

Per quanto riguarda il secondo artista al ballottaggio, sarà necessario attendere il termine della seconda manche per scoprire di chi si tratta. A sfidarsi in questo secondo turno sono i Melancholia, Blue Phenix, Casadilego, Vergo e Santi. I concorrenti portano sul palco cover assegnate loro dai rispettivi giudici di categoria e riarrangiate in base al loro stile musicale.

Aggiornamento ore 23.55: al ballottaggio contro i Manitoba c’è Santi

Aggiornamento ore 00.05: il secondo eliminato della puntata sono i Manitoba

