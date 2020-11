X Factor 2020, il primo concorrente eliminato ai live

Al via il secondo live di X Factor Italia 2020. Ecco il primo eliminato di questa nuova edizione del talent show.

Al via il secondo Live di X Factor. La puntata prevede due eliminazioni, di cui una iniziale. Santi è stato scelto come concorrente al ballottaggio e si è scontrato con Eda Marì, concorrente a rischio eliminazione già della scorsa puntata. Al termine della sfida, che li ha visti portare sul palco i loro cavalli di battaglia, a dover lasciare il programma è stata Eda Marì.

Entrambi i concorrenti hanno ringraziato tutti i giudici per l’opportunità che è stata data loro. Avere un’opportunità del genere – ha spiegato Santi – è un privilegio enorme, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.

X Factor 2020, il secondo live: cosa ci aspetta

Esattamente come la prima puntata, anche il secondo live sarà suddiviso in due manche. La prima vedrà protagonisti 5 concorrenti e la seconda i restanti 6. Gli aspiranti cantanti si sfideranno su delle cover scelte per loro dai rispettivi giudici di categoria ed inizialmente la loro sorte sarà affidata al televoto. Al termine di ogni manche, il concorrente meno votato dal pubblico dovrà affrontare il ballottaggio. I due concorrenti (uno per ogni manche) che finiranno al ballottaggio si sfideranno allora portando sul palco i loro cavalli di battaglia. La parola finale sarà lasciata ai giudici che decreteranno a quel punto il secondo eliminato dell’edizione.

