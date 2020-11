X Factor Live, discussione Mika – Emma Marrone : il motivo

X Factor, accesa discussione tra Emma e Mika. I due giudici si sono trovati in disaccordo riguardo all’esibizione di un concorrente.

Il secondo live di X Factor si è aperto fin da subito con una discussione piuttosto accesa tra Mika ed Emma Marrone. I due giudici si sono scontrati perché in disaccordo sull’esibizione dei Little Pieces of Marmellade, primi concorrenti a calcare il palco questa sera. Un commento di Emma, in particolare, ha fatto storcere il naso al giudice libanese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, Alessandro Cattelan assente per il Covid. Poi la grande sorpresa

X Factor, Mika contro Emma: “Sei troppo dura”

La scintilla che ha fatto partire la discussione è stata un commento di Emma, che ha fatto i complimenti ai Little Pieces of Marmellade, ma con qualche riserva. Per la cantante pugliese, infatti, i due cantanti sono bravi “ma non quanto i Melancholia”. Il commento non è piaciuto a Mika, che l’ha accusata di fare paragoni sterili e piuttosto ingiusti. “Sei troppo dura” le ha detto. “Non puoi paragonare due artisti della stessa categoria”. Secondo il cantante libanese, l’uscita di Emma era totalmente inappropriata. Alla discussione si è poi aggiunto Manuel Agnelli. Anche il giudice della categoria dei Gruppi si è detto piuttosto infastidito dai commenti di Emma, giudicati fini a se stessi. La cantante ha invece messo le mani avanti, accusando i colleghi di averla fraintesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor 2020, il primo concorrente eliminato ai live

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter