X Factor, Emma Marrone piange in diretta: “Rimani cosi sempre”

X Factor, Emma piange in diretta per l’esibizione di una concorrente. Emozione palpabile nell’intero studio.

Grande emozione in questa seconda puntata di live. Quasi tutti i concorrenti hanno riscosso grande successo tra i giudici. L’esibizione di Casadilego, in particolare, ha fatto letteralmente scoppiare a piangere Emma Marrone.

X Factor, standing ovation per Casadilego

Casadilego ha portato sul palco del secondo live di X Factor un pezzo di Billie Eilish, cantato con grande forza espressiva. La sua esibizione -solo voce e piano- ha riscosso un gran successo tra i giudici, che non hanno perso occasione per esprimere la loro emozione di fronte ad una performance così semplice eppure così incisiva.

“Vorrei prestarti i miei occhi per farti vedere come sei – ha detto Emma – Per farti vedere com’è una donna sana, che non sia omologata alle immagini di Instagram, TikTok e tutta quella robaccia che ci propinano”. Poi la giurata ha augurato alla ragazza di “finire sempre nelle mani giuste” e di non perdere mai il suo essere spontanea e vera.

Hell Raton ha invece espresso il suo grande orgoglio nei confronti di questa giovane cantante che ha saputo letteralmente rubare il cuore dei giudici (e del pubblico).

