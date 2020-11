Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 6 Novembre

Accadde oggi. Il 6 Novembre è il è il 310º giorno del calendario, quest’anno 311° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 6 Novembre si festeggia San Leonardo di Noblac. Si celebra inoltre la Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in situazioni di guerra e conflitto armato. Lo scopo he si prefigge è quello di sensibilizzare la società sugli effetti dannosi prodotti dalla guerra e dai conflitti armati sull’ambiente.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1789 – Padre John Carroll diventa il primo vescovo cattolico degli Stati Uniti.

1860 – Lincoln è eletto nuovo presidente USA.

1869 – Disputata in New Jersey la prima partita ufficiale di Football americano tra college.

1893 – Muore il compositore Pyotr Tchaikovsky.

1917 – Inizio della rivoluzione bolscevica.

1918 – Proclamata la Seconda Repubblica di Polonia.

1928 – Grande eruzione dell’Etna.

1941 – Durante la Seconda guerra mondiale il leader sovietico Josif Stalin fa un discorso alla nazione dicendo che, nonostante 350.000 soldati sovietici siano stati uccisi dai tedeschi, questi ultimi hanno perso 4.500.000 soldati, notizia non corrispondente alla realtà.

1954 – Nasce il cantante Mango .

1962 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione che condanna le politiche razziste di apartheid del Sudafrica. Viene richiesto a tutti i membri dell’ONU di interrompere le relazioni diplomatiche ed economiche con la nazione.

1971 – L’Atomic Energy Commission (AEC) testa la più grande esplosione sotterranea di una bomba all’idrogeno statunitense ull’isola Amchitka.

1988 – Nasce l’attrice Emma Stone.

1988 – Nasce la cantante Conchita Wurst.

1991 – A Mosca manifestanti si riuniscono a piazza Lubjanka, sede del KGB, e distrugge la statua del fondatore del servizio segreto.

1999 – Gli australiani decidono di mantenere la regina britannica come loro capo di Stato.

2005 – Valentino Rossi vince il 4° mondiale in Moto GP.

2007 – Muore il giornalista Enzo Biagi.

2010 – Finita la più alta statua di Gesù in Polonia.

2010 – Crolla la Schola Armaturarum a Pompei.

2012 – Il presidente uscente democratico Barack Obama viene riconfermato come presidente degli USA.

