Amadeus, i suoi infiniti grazie: “Risultato incredibile e inaspettato” – VIDEO

Amadeus su Instagram con un video per fare tanti ringraziamenti. Evento più unico che raro. Ecco le sue parole e perché

Amadeus e il suo Festival di Sanremo. Un destino che è appeso al filo della pandemia e che è impossibile decretare e prognosticare da ora.

Il suo Sanremo che è piaciuto così tanto nel 2020 è in bilico e nessuna sa se ci sarà il proseguo con il 2021. Amadeus però non si perde l’animo e va avanti. Lo fa con AmaSanremo, la kermesse di Rai 1 dedicata ai giovani, alla selezione di colore che parteciperanno alla sezione giovani del Sanremo 2021.

Nonostante i dubbi per la pandemia il presentatore e il direttore artistico di Sanremo non si ferma e va avanti con convinzione affiancato da una giuria televisiva d’eccezione formata da Morgan, Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa.

Ieri sera in onda la seconda puntata e per l’occasione Amadeus ha voluto mandare un grande messaggio attraverso il profilo Instagram condiviso con la moglie Giovanna.

AmaSanremo un successo, le parole di Amadeus

Amadeus veramente soddisfatto del suo AmaSanremo e degli ascolti della seconda puntata. Un vero successo lo ha definito il direttore artistico del Festival della canzone italiana parlando in prima persona, cosa rarissima, dal profilo Instagram condiviso con la moglie Giovanna.

“Lasciatemi ringraziare i ragazzi, sono fortissimi, veramente complimenti” dice Amadeus rivolgendosi ai giovani in gara. E poi spazio per un pensiero alla giuria, di grande qualità sottolinea il presentatore che ribadisce che su questo non c’erano dubbi: “ha mostrato anche di avere un grande rispetto per questi ragazzi” per cui grazie anche a loro.

Ma soprattutto il grazie va al pubblico con numeri da capogiro. Un milione e 900 mila spettatori con il 10% di share. Un grande risultato: “incredibile ed inaspettato” lo definisce Amadeus.

Questo non è un format spiega il direttore artistico di Sanremo ma solo una “vetrina” e per questo tytti, anche i vertici Rai, sono felici di questi risultati.

Quando si investe sui giovani, conclude Amadeus, è sempre una strada in salita ma “farvi vedere e farvi conoscere questi ragazzi è motivo di grande orgoglio”.

