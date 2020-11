Anna Tatangelo lancia una frecciatina a Gigi D’Alessio durante All Together now

La Tatangelo lancia una frecciatina a D’Alessio durante la puntata di All Together now, la Hunziker la riprende

Nel corso della prima puntata di All Together now, Anna Tatangelo ha fatto un uscita infelice sull’ex compagno Gigi D’Alessio. A quanto pare in gara c’era una coppia che si fa chiamare Gli Amabili. I due hanno raccontato una storia strappalacrime del loro vissuto, infatti l’uomo ha perso la gamba in seguito ad un’amputazione e la donna gli è stata sempre accanto nonostante tutto.

La Tatangelo e le parole di rancore e rabbia nei confronti dell’ex compagno

A questo punto la Tatangelo si complimenta con i due e poi sente il bisogno di dire parole che nascondono rabbia e rancore. La bella cantante infatti dice che è bello condividere la passione per la musica e poi augura ai due di rimanere insieme anche nella vita, non come è successo a lei. Infatti la donna si è definitivamente separata dal compagno di una vita Gigi D’Alessio. Quando poi Michelle riprende la Tatangelo dicendole “Anna”, con tono di rimprovero.

Lei continua spiegando che conosce bene la situazione che vivono le coppie che condividono la passione per la musica. Sostiene che a casa sua c’era sempre musica ed era bello. Conclude augurando che a loro vada meglio di come sia andata a lei. Chiaro è che le cose fra i due non devono essere finite benissimo, dal momento che Anna è così turbata e dispiaciuta. Nelle sue parole si sente la tristezza e la malinconia di una storia d’amore importante finita male.

Ci sono tante cose non dette da parte di Anna che rimarranno forse sempre nascoste dentro di lei, una grande sofferenza per la famiglia che poteva essere e non sarà più. Ancora non sono chiarissimi i motivi della loro rottura ma le ragioni potrebbero essere molte messe insieme. In ogni caso appare che la Tatangelo nonostante gli sforzi, non riesca ad andare avanti come vorrebbe e non è felice.

