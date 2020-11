Atalanta Inter dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Atalanta Inter, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, è in programma domenica 8 novembre alle 15: vediamo probabili formazioni e dove vederla in streaming

Atalanta-Inter è la settima giornata di campionato di Serie A. Alle 15 di domenica 8 novembre, ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra gli orobici di Gian Piero Gasperini e i meneghini di Antonio Conte. Atalanta e Inter si sfidano dopo rispettivamente la vittoria esterna contro il Crotone e il pareggio contro il Parma.

L’Atalanta è reduce dal successo per 1-2 a Crotone grazie alla doppietta di Luis Muriel, mentre per i padroni di casa ha segnato Simeon Tochukwo Nwanko. Per quanto riguarda l’Inter, i milanesi hanno pareggiato 2-2 in casa contro i crociati rispondendo alla doppietta di Gervinho con i gol di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

LEGGI ANCHE —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Atalanta Inter: dove vedere la sfida in tv e streaming

La settima giornata di Serie A di domenica che vede l’Atalanta di Gasperini e l’Inter di Conte a confronto sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (202 e 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Gli abbonati potranno seguire il match anche attraverso l’applicazione di streaming Sky Go, disponibile su pc e dispositivi mobili (iOS e Android). Infine la gara verrà trasmessa anche su Now Tv, acquistando il pacchetto dedicato.

Atalanta-Inter: le probabili formazioni

Nessun squalificato, ma tanti indisponibili tra le fila di Gasperini. Infatti non saranno del match Caldara, De Roon, Gosens, Piccini. Out causa Covid invece Carnesecchi. Due i dubbi di formazione: tra Malinovskyi e Ilicic e tra Depaoli ed Hateboer.

Due i dubbi di formazione da parte di Conte per la partita di domenica. Da decidere se schierare Young o Darmian, Gagliardini o Brozovic. Non faranno invece parte del match gli indisponibili Lukaku, Sensi e Vecino.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Depaoli, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte

LEGGI ANCHE —> Francesco Totti, dedica ad una persona speciale: “Da te, dov’è sempre il sole”

Atalanta-Inter: l’arbitro del match

A dirigere la sesta giornata di campionato tra Atalanta e Inter al Gewiss Stadium di Bergamo sarà il fischietto di Daniele Doveri di Roma 1. Gli assistenti arbitrali invece saranno Salvatore Longo e Stefano Del Giovane. Il quarto ufficiale sarà Davide Ghersini, l’arbitro VAR Maurizio Mariani e l’assistente VAR Daniele Bindoni.

Atalanta-Inter: i precedenti della sfida

Le due squadre finora si sono affrontate in tutto 119 volte in Serie A. 63 vittorie per l’Inter, 31 i pareggi e 24 successi per l’Atalanta. Nell’ultimo precedente al Gewiss Stadium, gli ospiti hanno vinto 0-2, gol di D’Ambrosio e Young.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.