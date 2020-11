Beautiful, anticipazioni puntata 7 novembre: Ridge è sotto shock

Beautiful, anticipazioni 7 novembre: Ridge vuole tutta la verità da Flo. La ragazza gliela rivela, senza risparmiare alcun dettaglio.

Ridge sente di star impazzendo. Sua moglie ha gettato suo figlio giù da una scogliera e sua figlia ha il cuore a pezzi per via di una serie di intrighi che non sono ancora stati chiariti. Per di più il tenente Sanchez vuole interrogare Thomas e non si fermerà finché non avrà raggiunto il suo obiettivo. Lo stilista ha dunque deciso di recarsi in prigione da Flo per sfogare la sua frustrazione contro quella che ritiene essere l’unica vera responsabile delle sofferenze della sua famiglia. Mentre la ragazza cerca di difendersi, Ridge le rivolge parole durissime, dicendole che vuole vedere la sua bellezza sfiorire tra quelle quattro mura. Non sa ancora che Flo ha un asso nella manica.

Beautiful, anticipazioni 7 novembre: Bille consola Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo dirà a Ridge tutta la verità, anche quella che -forse- non vuole sentirsi dire. La ragazza accetterà le accuse dello stilista, ma gli rivelerà anche un dettaglio inquietante: è stato Thomas ad uccidere Emma.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Bill parteggia per Brooke. Il ricco magante è preoccupato per la situazione della sua ex moglie e vuole aiutarla. Ma quanto influirà questo riavvicinamento sulle sorti del rapporto tra Ridge e Brooke?

