Belen Rodriguez presenta Antonino, dal web piovono le critiche – FOTO

Belen Rodriguez e la valanga di accuse e critiche nei confronti del suo nuovo fidanzato. Commenti poco carini nei suoi confronti

Belen Rodriguez è da alcuni giorni che sta uscendo sempre di più allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese.

Lui giovanissimo, di soli 25 anni, pare abbia rubato il cuore dell’ambita showgirl argentina. Dopo l’addio a Stefano De Martino, la mamma di Santiago non ha trovato pace per molto tempo, con diversi flirt che le sono state attribuite. Ora invece pare che le cose siano cambiate.

Prima con qualche tag qua e là, poi qualche dettaglio del suo corpo, qualche storia in cui si intravedeva fino al ballo caliente in strada. Oggi invece si è spinta ancora più oltre e ha postato una bella foto che li ritrae fianco a fianco.

Antonino Spinalbese, ma chi è? Di lui non si conosce molto. Si sa che vive a Milano ed è un famoso e apprezzato hair stylist. Lavora infatti in uno dei saloni più in voga di Aldo Coppola, in zona Garibaldi, frequentato da moltissima star della televisione e non solo. Molto seguito sul web ora è l’invidiatissimo fidanzato di Belen anche se il web non lo risparmia dalle critiche.

Belen Rodriguez, massacrata per la sua foto

Belen Rodriguez travolta dalle critiche di chi la segue. Una valanga di commenti negativi su di lei ma soprattutto nei confronti del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese.

La bella argentina ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, belli, longilinei e felici in giro per strada nell’ultima sera prima del lockdown. Lei scrive solo “Me gusta” e forse è proprio questo che scatena gli utenti contro di lei, contro di loro.

Una scelta che secondo i followers dell’ex di De Martino non è stata per nulla azzeccata. Antonino massacrato dal web con giudizio del tipo: “Orrendo”, “ma uno più bello no?”, “Prendine un altro”.

E poi un attacco diretto a Belen sul motivo per il quale sceglierebbe sempre uomini più giovani di lei. “Una ricerca continua di ragazzi molto più giovani. Per solo sesso? Non credo ci possa essere altro. Auguri”.

Senza poi contare il fatto che ritorna l’ormai accusa ricorrente che le viene mossa da tanti. I suoi uomini sempre con lo stampino. Cosa ne penserà Belen? Come al solito andrà sicuramente avanti per la sua strada.

