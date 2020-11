Bonus 500 euro, novità in arrivo per tablet e pc. Cosa cambierà

Bonus 500 euro per tablet e pc, in arrivo tre ottime notizie. Oggi vi spiegheremo cosa cambierà e quando si potrà chiedere l’aiuto

In questo ultimo anno abbiamo scoperto la didattica a distanza e lo smart working e così ci siamo abituati a rimanere incollati davanti al pc o al tablet per metà giornata, piccoli e grandi indistintamente. Il mondo virtuale quindi si fa sempre più vivo, ma cosa succede se la connessione è carente? Nessun problema, è uscita la data ufficiale a partire dalla quale si potrà chiedere il bonus Pc e internet da 500 euro, da lunedì 9 novembre l’aiuto sarà attivo. Infratel, la società pubblica che fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico, sta gestendo le procedure tecniche per l’erogazione.

Bonus 500 euro, tre novità

Nel nuovo documento vengono specificate meglio alcune informazioni in merito alla velocità minima che l’operatore telefonico deve offrire affinché possa erogare il bonus al cliente. Si tratta di una velocità minima per il download, pari a 30 Mbit/s nominale e quella per l’upload, pari a 15 Mbit/s. Un’altra novità riguarda il metodo di misurazione della velocità: diffusione speed test di Ookla. Il terzo punto invece fa riferimento alla fornitura del tablet o del PC necessari alla connessione. Dopo 12 mesi dall’attivazione del contratto effettuato con il Bonus da 500 euro il tablet o il personal computer fornito dall’operatore resterà di proprietà del cliente.

Dei 500 euro previsti dal bonus solo 200 sono destinati a coprire i costi di connessione a Internet veloce, mentre i restanti 300 servono per pagare l’hardware necessario a connettersi. Inoltre gli operatori telefonici sono obbligati a offrire al cliente pacchetti completi di connessione e hardware.

