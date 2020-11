Carlo Conti, interviene in diretta a “Tale e quale show” e spiega come sta realmente

Sorpresa durante la puntata, in onda questa sera su Rai uno, dove il conduttore non è potuto essere presente poiché ricoverato in ospedale a causa del Covid. Con una telefonata spiega le sue condizioni.

Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme si ritrovano senza il padrone di casa e saranno loro a portare avanti l’amatissima trasmissione del venerdì sera, con il supporto di Gabriele Cirilli e Enrico Brignano.

Ad intervenire a sorpresa durante la trasmissione è proprio Carlo Conti che è ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze poiché le sue condizioni sono peggiorate, pur non essendo gravi.

La scorsa settimana il conduttore aveva presentato la puntata di ‘Tale e quale show’ in collegamento da casa sua, dato che risultava essere asintomatico al virus fino al ricovero di alcuni giorni fa che ha preoccupato tutti.

Carlo Conti interrompe la trasmissione

Il conduttore fa una sorpresa ai suoi colleghi e al suo pubblico tranquillizzandoli per le sue condizioni di salute. Mostra tutta la sua professionalità anche in diretta telefonica invitando i telespettatori a partecipare alla battaglia dell’AIRC fondazione contro il cancro, che stanno promuovendo proprio stasera su Rai uno. Subito dopo il conduttore si è unito al messaggio di cordoglio per la morte di Gigi Proietti ringraziando Enrico Brignano di essere presente alla puntata nonostante il lutto di pochissimi giorni fa per la scomparsa del suo maestro.

Enrico Brignano smorza con la sua solita ironia chiedendo se stesse passeggiando in pigiama per i corridoi dell’ospedale visto che a quell’ora nelle stanze si dorme e la risposta di Carlo Conti è rassicurante: “Sto qui e guardo voi attraverso Raiplay. State andando fortissimo. Sarà una grande puntata, i nostri protagonisti sono forti”.

Conclude rasserenando il suo pubblico: “Vi voglio salutare e ringraziare per il vostro supporto. E’ stata una settimana particolare. Non ce la faccio a stare lì con voi né a farlo da casa come l’altra volta, Detto questo spero di stare bene. Di passare una buona settimana, di divertirmi stasera e il prossimo venerdì di stare di nuovo tutti insieme e abbracciarci presto”.

“Grazie Carlo, ti auguriamo una prontissima guarigione. Ci ha fatto piacere sentire la tua voce, significa che ci stai guardando e che è tutto sotto controllo”, conclude l’amico Giorgio Panariello.

