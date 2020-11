Carlo Conti ricoverato in ospedale, le condizioni si sono aggravate

Si aggravano le condizioni di salute di Carlo Conti: il conduttore televisivo, che ha contratto il Covid-19, è stato ricoverato in ospedale

La pandemia di coronavirus ha colpito e sta colpendo anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo e non solo. Uno degli ultimi a contrarre il Covid-19 è stato il popolare conduttore Rai Carlo Conti. Le cui condizioni finora non destavano particolari preoccupazioni, tanto è vero che era riuscito a condurre, da casa, l’ultima puntata di ‘Tale e Show’, con l’ausilio di Giorgio Panariello in studio. Invece, le ultime notizie riferiscono di un peggioramento, tale da consigliare il ricovero in ospedale.

Carlo Conti in ospedale, come sta: le sue condizioni di salute

La notizia arriva dall’edizione fiorentina di ‘Repubblica’, che riferisce come il conduttore sia stato ricoverato nell’ospedale di Careggi, nel reparto malattie infettive. Condizioni che fortunatamente non appaiono gravi in assoluto, ma il cui peggioramento è stato valutato come incompatibile con il semplice isolamento casalingo. In particolare, è stato riscontrato un affaticamento polmonare. Sotto l’osservazione dei medici, si intende tenere la situazione sotto controllo il più possibile.

La puntata di ‘Tale e Quale Show’ di questa sera, con l’assenza di Conti, sarà condotto, con l’ausilio di Gabriele Cirilli, in alternanza tra i giurati Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi. Stando alle indiscrezioni, Conti potrebbe comunque riuscire a collegarsi con gli studi di Rai Uno per un saluto. La speranza di tutti è che le sue condizioni di salute possano migliorare il più presto possibile, per rivederlo al suo posto. Telespettatori e colleghi lo hanno riempito in questi giorni di messaggi di incoraggiamento sui social.

