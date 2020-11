Carlo Conti ricoverato , dall’ospedale aggiorna i suoi follower sulle sue condizioni – FOTO

La notizia del ricovero di Carlo Conti ha davvero scosso tutti. Accolto dall’affetto del suo pubblico, il conduttore RAI aggiorna sulle sue condizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 6 Nov 2020 alle ore 2:50 PST

Carlo Conti, l’amatissimo conduttore RAI è stato ricoverato in Ospedale in quanto le sue condizioni si sarebbero aggravate. Inizialmente asintomatico, Carlo Conti aveva condotto la scorsa puntata di Tale e Quale Show, lo spettacolo del venerdì sera su RAI UNO in maniera atipica. Sperimentando per la prima volta lo smart working nel mondo della televisione, il conduttore non aveva alcun sintomo. Dalla settimana scorsa ad oggi la positività al Coronavirus si è evoluta presentando qualche giorno dopo dei sintomi quali dalla febbre, alla tosse. Scrisse infatti solo 3 giorni fa sui social; Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente sto già meglio !!!!!!

La decisione poi di essere ricoverato per sottoporlo meglio alle cure e monitorarlo. Intanto stasera la conduzione dello show sarà affidata ai Giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Supportati da Gabriele Cirilli, altra presenza storica del programma.

Leggi anche –> Ilary Blasi | la dedica d’amore ad un ‘uomo’ che non è Totti | FOTO

Carlo Conti, le parole dedicate al suo pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 3 Nov 2020 alle ore 12:32 PST

Il post condiviso su Instagram poche ore fa ha subito fatto il giro del web: Tranquilli !!! Tutto sotto controllo , da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid !!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri !!! Torno prestoooo ! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli !!! Forza ragazzi !!!! Tantissimi i commenti di auguri per una pronta guarigione; numerosi i colleghi di lavoro da Amadeus, Paolo Conticini, Elena Sofia Ricci e Cristiano Malgioglio, solo per citarne alcuni.

Leggi anche –> Marina La Rosa | le parole scuotono i fans | ‘Meglio che vada così’ | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 18 Set 2020 alle ore 7:36 PDT

Stasera una nuova puntata di Tale e Quale Show, per la prima volta però senza Carlo Conti, si sentirà la mancanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.