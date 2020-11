Carolyn Smith si sfoga con Antonella Clerici: “Un periodo difficile”

La giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, rompe il silenzio nel programma di Antonella Clerici: “Questo è un periodo difficile per tutti“

Carolyn Smith, protagonista del sabato sera di Rai 1, è ormai una presenza fissa nella giuria di Ballando con le Stelle. Ospite del programma “E’ sempre mezzogiorno“, condotto da Antonella Clerici, la coreografa si è raccontata alla presentatrice, proprio nel bel mezzo della preparazione del pane con le olive.

Carolyn non ha nascosto le problematiche legate all’epidemia. “Lo sai che io non mi lamento mai per niente, ma questo è un periodo difficile per tutti” – ha rivelato alla Clerici.

Carolyn Smith: le confessioni su se stessa e su Ballando

La presidente di giuria Carolyn Smith, reduce da un’estenuante lotta contro il cancro, non ha mai smesso di affrontare la vita con positività. Nonostante, parlando ad Antonella Clerici, abbia rivelato le oggettive difficoltà del momento – che toccano un po’ tutti -, Carolyn si è dimostrata forte e coraggiosa.

Infatti, in merito al suo privato, la coreografa si è espressa giudicandolo “abbastanza positivo“. La Smith ha dalla sua l’amore di Ernestino Michielotto, col quale è sposata da ben 23 anni. In più, è la protagonista assoluta della giuria di “Ballando con le Stelle”, programma a cui prende parte con tanto entusiasmo da diverso tempo.

Sollecitata da Antonella Clerici, Carolyn ha rivelato alcuni dettagli sul talent condotto da Milly Carlucci. “Io non so niente e non voglio sapere niente, voglio le sorprese” – questo è quanto ha affermato in merito alle puntate. La ballerina, quindi, non si fa mai anticipare nulla, preferendo “l’effetto sorpresa” che di volta in volta la trasmissione è in grado di regalarle.

E, in merito all’emergenza epidemiologica, la Smith ha anche lanciato un appello: “Tassativamente dobbiamo aiutare la ricerca. La ricerca va avanti, ha fatto dei passi da gigante, tutti devono fare donazioni“. Con queste parole, Carolyn ha invitato tutti gli spettatori di “E’ sempre mezzogiorno” a fare la propria parte: “Basta rinunciare anche solo a due caffè e donare“.

