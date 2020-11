Chi è Greta Zuccoli, vincitrice della seconda puntata di AmaSanremo

Nella seconda puntata di AmaSanremo a passare alla fase finale che decreterà gli artisti della categoria Nuove Proposte c’è Greta Zuccoli. Scopriamo qualcosa in più su di lei

Ogni giovedì in seconda serata su Rai1 va in onda AmaSanremo, la gara canora attraverso la quale si stanno scegliendo gli artisti che comporranno la categoria delle Nuove Proposte a Sanremo 2021. Nella prima puntata a scamparla sono stati Wrongonyou e Merlot, passati così alla fase finale che avverrà il 17 dicembre. Nel secondo appuntamento a spuntarla sono stati invece Le Larve e Greta Zuccoli. Quest’ultimi hanno convinto la giuria composta da Piero Pelù, Morgan, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi, così come il pubblico da casa e la commissione musicale.

Chi è Greta Zuccoli: la sua carriera prima di AmaSanremo

Greta Zuccoli è passata alla fase finale con il brano “Ogni cosa di te“, avvicinandosi così sempre di più alla possibilità di solcare il palco dell’Ariston. La passione per la musica la smuove fin da giovanissima tanto da iniziare già a soli 14 anni a dedicarsi alle lezioni di canto. La sua carriera artistica inizia quattro anni dopo, nel 2017, quando appena maggiorenne con il gruppo Greta & The Wheels pubblica l’omonimo EP. In questi tre anni ha avuto modo di partecipare al film “Il ladro di giorni” nel quale ha cantato “Un’altra vita o ieri” proprio in una scena insieme ai protagonisti. Ma il suo apporto alla colonna sonora non termina qui, anche la canzone che ha accompagnato i titoli di coda “Stolen Days” è interpretata dalla sua voce.

Una voce che conquista e che ha convinto anche Diodato, vincitore della scorsa edizione del festival, che l’ha voluta con sé come corista nelle tappe estive del tour. Un’artista che ha un’impronta piuttosto internazionale. Dal timbro della sua voce alla sua capacità di esprimersi in musica anche in lingua inglese, come dimostrano i primi brani rilasciati.

Approdata ad AmaSanremo Greta è intenzionata ad andare avanti per la propria strada e a conquistare un posto nella categoria delle Nuove Proposte. Tutto continua quindi a procedere nonostante l’incertezza legata all’effettiva messa in onda di Sanremo. Per il momento resta fissata al 2 marzo 2021.

