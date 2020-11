Insieme a Greta Zuccoli è uscito vincitore della seconda puntata di AmaSanremo anche Le Larve: scopriamo qualcosa in più su di lui

La selezione per decidere chi parteciperà al Festival di Sanremo nella categorie delle Nuove Proposte continua attraverso AmaSanremo. In onda ogni giovedì in seconda serata su Rai1, quattro artisti si sfidano per aggiudicarsi un posto nella finale che si terrà il 17 dicembre. In quella data verranno ufficializzati i nomi di coloro che saliranno ufficialmente sul palco a partire dal 2 marzo 2021. Nel corso della seconda puntata a spuntarla sono stati Greta Zuccoli e il cantautore dal particolare nome, Le Larve. Scopriamo qualcosa in più proprio su quest’ultimo.

LEGGI ANCHE -> Chi è Greta Zuccoli, vincitrice della seconda puntata di AmaSanremo

Chi è Le Larve, vincitore della seconda puntata di AmaSanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Larve 🐛 (@lelarveofficial) in data: 4 Nov 2020 alle ore 6:04 PST

Si fa chiamare Le Larve il cantautore Jacopo Castagna che ha conquistato le giurie e il pubblico di AmaSanremo. Inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a 9 anni quando ricopre il suo primo ruolo da doppiatore, una carriera che porta avanti parallelamente a quella musicale. Anche la sua passione per la musica esplode in giovanissima età e Jacopo inizia a scrivere canzoni già durante l’adolescenza. La prima etichetta discografica a notarlo è la LDM sotto la quale pubblica nel 2016 il suo album di debutto “Non sono d’accordo“.

LEGGI ANCHE -> Vasco Rossi è pronto a rinascere: l’atteso annuncio del cantante

Da allora inizia una serie di concerti che lo porteranno a condividere il palco anche con artisti ad oggi molto noti come Gazzelle e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Il suo talento e la sua originalità non sfuggono alla casa discografica Universal Music, con la quale firma nel 2018. Al momento sta lavorando su un secondo disco che è stato già anticipato da due singoli: “Ho visto la Madonna” e “Piove“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Larve 🐛 (@lelarveofficial) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:00 PDT

Accompagnato dal chitarrista Stefano Maura, il bassista Mattia Micalich, il tastierista Jacopo Morroni e il batterista Edoardo Bozzo porta sul palco di AmaSanremo il brano “Musicaereoplano“. Le sue possibilità di riuscire ad accedere al Festival non sono poche, ma per scoprire se riuscirà ad aggiudicarsi un posto si dovrà attendere la sfida finale del 17 dicembre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter