“Chi vuol essere milionario”: Gerry Scotti e la domanda che sconvolge tutti

Gerry Scotti, a “Chi vuol essere milionario”, pone al concorrente una domanda che spiazza tutti. E ci fa riscoprire la figura di Carlo Rambaldi

“Quali fra queste creature non è di Carlo Rambaldi?“: ecco la domanda posta da Gerry Scotti a Sandro Iannaccone, concorrente di “Chi vuol essere milionario“. La risposta alla domanda, ovvero “Godzilla“, ha permesso al pubblico di riscoprire un artista italiano come Carlo Rambaldi, apprezzatissimo nel mondo di Hollywood.

L’effettista ha infatti guadagnato ben due premi Oscar, grazie agli effetti speciali in pellicole come “Alien” ed “E.T.“.

LEGGI ANCHE> “Ciao grande Gigi” Mara Venier ricorda così Proietti; VIDEO

Carlo Rambaldi: Gerry Scotti ci fa riscoprire un’eccellenza italiana

Alla domanda posta da Gerry Scotti, ossia “Quali fra queste creature non è di Carlo Rambaldi?“, la risposta corretta era “Godzilla“. Il personaggio, infatti, nasce nell’ambito della cultura giapponese, e non è frutto del lavoro dell’effettista. Quest’ultimo, tuttavia, ha lavorato a colossi cinematografici come “King Kong“, (1976), per il quale ha vinto anche un Oscar Special Achievement Award.

La domanda posta al concorrente Sandro Iannaccone, dunque, ha permesso al pubblico di conoscere l’operato di uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero. Rambaldi, a tal proposito, ha curato gli effetti speciali di pellicole come “Alien” ed “E.T.“, per le quali vinse due premi Oscar per gli Effetti Speciali.

L’artista, celebre soprattutto fra gli anni ’70-’80, ha dato vita a creature fantastiche che sono rimaste nell’immaginario di molti spettatori, curando persino gli effetti visivi del celebre “King Kong“. Dunque, la domanda da 10mila euro è divenuta ben presto di tendenza sui social, portando a riscoprire un talento che è senza dubbio un’eccellenza italiana.

La risposta giusta, ovviamente, era “Godzilla“, mostro nato nell’ambito della cultura giapponese, e non attribuibile quindi all’effettista proveniente da Vigarano Mainarda. Il quale, tuttavia, ci ha lasciato un patrimonio culturale e cinematografico di enorme portata, che soprattutto all’estero è stato valorizzato ed apprezzato, come dimostrano i film cult da lui realizzati.

LEGGI ANCHE> Gerry Scotti: il figlio Edoardo e sua moglie allargano la famiglia

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.