Chiara Ferragni, il pancione cresce a vista d’occhio: è bellissima – FOTO

Chiara Ferragni, il pancione cresce a vista d’occhio: è bellissima. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram FOTO

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha raggiunto la popolarità tra quelli che non sono appassionati della moda, quando nel 2016 ha cominciato una storia d’amore con Fedez. Tutti pensavano che fosse un flirt momentaneo, nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo sulla loro storia d’amore, e invece nel giro di pochi mesi è arrivata la proposta di matrimonio. In soli quattro anni si sono fidanzati, è arrivata la proposta di matrimonio, hanno avuto un figlio e si sono sposati. E ora il 2020 termina con la seconda gravidanza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Chiara Ferragni bellissima con il suo pancione: è al quinto mese, la bambina nascerà a marzo come Leone

Chiara e Fedez hanno annunciato la seconda gravidanza circa un mese fa, per molti è stata un filmine a ciel sereno mentre tanti altri se lo aspettavano. Era nell’aria, Chiara e Federico erano molto felici e affiatati nell’ultimo periodo e i fans più affezionati che li seguono e che li conoscono profondamente sentivano che stava vivendo qualcosa di importante. Così è arrivato l’annuncio e dopo un paio di settimane hanno comunicato il sesso del bambino, o meglio, della bambina: sarà una femmina stavolta a riempire le loro vite, già belle, ricche e felici dalla presenza di Leone che li rende felici tutti i giorni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Adesso è cominciato il toto scommesse per il nome: dopo quello scelto per Leone, tutti si aspettano qualcosa di altrettanto nuovo e particolare. Come si chiamerà la seconda figlia di Federico e Chiara? Sono aperte le scommesse!