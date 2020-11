“P****ub” sbarca sulla CNN, poi arriva la reazione: “E’ un complotto”

Incredibile retroscena sulle frequenze della CNN, dove il conduttore in diretta tv nasconde un pop-up di “P***ub” comparso per caso sullo schermo

Un video dal sapore quasi “comico” e che circola sul web in maniera insistente in queste ore è sbarcato anche su alcuni social come Instagram e Twitter e sembra non ne vuol sapere di interrompere il suo giro. Si tratta di un qualcosa che esalta la fantasia degli appassionati, anche se solo per un attimo. A farne le spese è una delle emittenti televisive più famose in America e al mondo: la CNN.

In queste ore di trepida attesa per l’assegnazione della nuova poltrona della “Casa Bianca” sta tenendo banco la questione legata al “testa a testa” Trump-Biden. I sondaggi e gli exit poll danno quasi per scontata la vittoria e la “toga” ai democratici di Joe, già vicepresidente dgli USA dal 2009 al 2017, con Obama al timone.

I risultati elettorali ancora non vengono accantonati ma sembra davvero vicina la possibilità di vedere un volto nuovo, come presidente americano: 264 di Biden contro i 214 voti di maggioranza di Donald Trump

LEGGI ANCHE —–> Effetto covid sul lavoro

La “gaffe” esilarante in diretta sulla CNN

Mentre giornalisti e opinionisti della più grande emittente televisiva di tutta l’America, la CNN dibattono sulle possibilità di vittoria di Trump e Biden, scorge in diretta tv un pop-up dal sapore “piccante“.

Il conduttore della trasmissione politica spiega la situazione dei voti nei vari stati dell’America, utilizzando la lavagnetta luminosa e d’improvviso, in alto a destra appare un logo pubblicitario con su scritto “P***ub” che stuzzica le idee “stravaganti” e sensuali dei telespettatori.

Durante lo spoglio politico della Pennsylvana, il presentatore si accorge subito della “gaffe” video e la nasconde in fretta, scorrendo quanto e più velocemente possibile, il dito sullo schermo. Poi volge lo sguardo verso la direzione, in maniera del tutto minacciosa, tipica di qualche volto celebre dei film americani

LEGGI ANCHE —–> Sondaggio sul dpcm

Il video sta diventando molto virale sui social, ma per qualcuno si è trattato solo di una “chicca” di godimento passeggera. In quanto è stato scoperto che la messa in onda del siparietto era una fake news, che ha gridato allo scandalo complottista

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter