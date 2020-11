Diletta Leotta baciata dal sole. Il suo davanti in primo piano è amabile – FOTO

Diletta Leotta ha da poco pubblicato una story su Instagram: la bella giornalista di Dazn si gode il sole su una terrazza di una location esclusiva

Visualizza questo post su Instagram L’arte è capace di stupire, sempre. Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Nov 2020 alle ore 11:58 PST

La giornalista radiofonica e televisiva Diletta Leotta ha condiviso una story su Instagram mentre è in un ristorante da cui si gode un’ottima vista della città. Tuttavia a farla da padrone non è il panorama ma il suo lato A in primo piano. La Leotta è vestita con una maglietta bianca a maniche lunghe da cui si intravedere il top dello stesso colore che lascia largo spazio alla fantasia di ogni ammiratore. Gli occhiali da sole e il trucco leggero completano uno scenario onirico che porterebbe ogni maschietto a desiderare di essere su quella terrazza insieme a lei. La conduttrice di Take Away (in onda tutti in giorni feriali su Radio 105 dalle 12 alle 13) è stata pizzicata dal settimanale ‘Diva e Donna’ mentre era in compagnia dell’attore napoletano Alessandro Siani. I due stavano passeggiando per le strade di Roma.

La foto di Diletta Leotta nella location esclusiva