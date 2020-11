Donna coraggiosa ferma un pedofilo e filma tutto – VIDEO

Donna coraggiosa salva una ragazzina da un assalto da parte di un pedofilo. Fatto accaduto a Londra in pieno giorno

Una donna coraggiosa si è resa protagonista di una vicenda che ha fatto di lei un’eroina a tutti gli effetti. Mentre stava camminando per una via periferica di Londra (North Place, Mitcham / Colliers Wood) in pieno giorno, si è insospettita quando ha visto che qualcosa non andava nell’approccio che un uomo stava avendo nei confronti di una ragazzina, poco distante da lei.

Senza avere un attimo di esitazione, ha iniziato a seguirli. Il malfattore ha condotto la giovane in un angolo buio. E’ stato in quel momento che la donna è uscita allo scoperto e gli ha gridato: “Lasciala andare! Cosa stai facendo con lei?”

Non pensando di essere stato seguito, l’uomo ha tirato a sè la vittima e ha continuato a camminare, cercando di seminare la donna che non ha smesso nemmeno per un istante di pedinarlo, intimandogli di lasciare andare la ragazzina. “E’ mia sorella” – ha urlato per allontanarla, senza mai togliere la mani di dosso dalla giovane, che invece diceva: “Non lo conosco, gli ho detto di smetterla, ho paura”.

This happened in Mitcham area this morning .. More information here 👇🏻👇🏻https://t.co/0Qwe3UXdKI pic.twitter.com/YFXdjSjWgL — London & UK Crime (@CrimeLdn) November 3, 2020

La donna ha ripreso tutta la scena che s’interrompe proprio quando si è avvicinata ai due. Secondo quanto riferito successivamente, l’uomo sarebbe dunque scappato.

A riportare la notizia è stata la sorella della donna protagonista della vicenda: “Mia sorella minore ha visto un uomo rapire una ragazza mentre andava a scuola.”

LEGGI ANCHE –> GIOVANE SCOMPARE NEL NULLA, DOPO UN ANNO IL PADRE DELLA FIDANZATA CONFESSA L’OMICIDIO

Il criminale sarebbe Kadian Nelson, 26 anni. E’ finito ieri davanti Corte dei magistrati di Wimbledon in relazione anche ad altri casi di stupro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.