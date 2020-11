Elettra Lamborghini, top scollato e lato A sbalorditivo: unica – FOTO

Elettra Lamborghini è sempre attivissima sui social network: la nota ereditiera ha condiviso una storia su Instagram particolarmente bella in cui indossa un top con scollatura profonda.

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate dagli italiani e non solo. La ragazza ha una grande popolarità ed è seguita in tutto il mondo. La nota ereditiera, famosa per il suo incredibile twerking (ballo in cui si scuotono i fianchi su e giù), ha una vasta platea anche sui social: il suo account Instagram vanta ben 6,5 milioni di follower. La nativa di Bologna, ogni giorno, fa impazzire i suoi fan con scatti incredibili e stories piccanti. La 26enne ha condiviso alcuni filmati in cui fornisce alcuni consigli importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo e il ciambellone con il piccolo Andrea, momenti di dolcezza – FOTO

Elettra Lamborghini, top strettissimo e scollatura profonda

Elettra, qualche ora fa, ha condiviso alcune stories in cui ha spiegato ai fan di avere alcuni problemi di ‘digestione’. La ragazza consiglia a tutti di mangiare un uovo al mattino. Nel video condiviso, la Lamborghini sbuccia l’uovo e indossa un top cortissimo e attillato che fa impazzire tutti: il suo splendido décolleté è semplicemente da capogiro. I suoi occhi meravigliosi e il suo viso incantevole non passano di certo inosservati. Come al solito, la nativa di Bologna usa un linguaggio poco aulico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara, lato B con perizoma sbalorditivo in primo piano: da infarto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram The most famous Italian 🍑 in Capri 😜#ElVerdadero 😜😂 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 5 Set 2020 alle ore 9:39 PDT

La bolognese, verso la fine dell’estate, decise di infuocare il mondo dei social postando una foto da infarto in cui piazzò il suo incredibile fondoschiena in primissimo piano, con un costume a perizoma che valorizzò le sue forme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter