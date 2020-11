I due contendenti alla Casa Bianca continuano ad alternarsi nella conta dei voti: è ancora testa a testa, ma Biden rimonta

Continuano a rincorrersi Trump e Biden nello spoglio dei voti: per il candidato democratico la soglia di distanza si sta riducendo sempre di più. Quest’ultimo, infatti, ha quasi raggiunto Trump in Pennsylvania ma ha già conquistato l’Arizona ed è sulla buona strada anche per un vantaggio in Georgia.

Per alcuni, se Biden dovesse confermarsi vincitore della Georgia lo si potrebbe già considerare come il prossimo presidente: Trump, infatti, per recuperare, dovrebbe vincere negli altri 4 Stati mancanti. Restano, comunque, 12 mila schede ancora in bilico e, se in Arizona e Georgia, le schede arrivate in ritardo sono annullate, in Pennsylvania, North Carolina e Nevada verranno invece ritenuti validi i voti postali giunti fino al 3 novembre. Ciò significherebbe anche la possibilità che i tempi necessari per lo spoglio si allunghino.

Scontro aperto anche nelle rispettive dichiarazioni: se Trump non si rassegna alla perdita dell’iniziale vantaggio sostenendo di aver vinto, quando si considerino i soli “voti legali”, Biden, invece, si appella alla democrazia: una conquista alla quale il Paese non può rinunciare

Trump versus Biden: sfida ancora aperta per la Casa Bianca

Continua la “battaglia” sui voti tra Trump e Biden: la sfida tra i due candidati alla Casa Bianca sarebbe ancora aperta, ma Biden risulta aver ridotto la distanza rispetto al suo sfidante repubblicano, quando non l’abbia già superata.

Polemizza Trump che non si rassegna a questo nuovo stato di cose e minaccia azioni legali per ricalcolare i voti; l’Abc ha, infatti, annunciato che in Nevada Trump l’ha già avviata. Non manca il sostegno anche da parte di alcuni senatori repubblicani, come Graham che ha annunciato di voler sostenere, con un contributo di 500 mila dollari, la campagna legale preannunciata da Trump.

Intanto, in Georgia, Biden avrebbe superato il vantaggio iniziale di Trump, anche grazie al sostegno della comunità afroamericana e, alcune fonti, annunciano che sarebbe già pronto a pronunciare il suo discorso da neo presidente.

