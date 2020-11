Elodie continua a far impazzire i suoi follower con scatti fantastici in cui mette in mostra la sua bellezza e la sua femminilità.

Elodie è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La ragazza, qualche settimana fa, è stata vittima di uno scherzo delle Iene in cui ha mostrato tutta la sua semplicità e la sua simpatia. La seconda classificata della quindicesima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’ è seguitissima anche sul web: il suo account Instagram vanta ben 2 milioni di follower. La Di Patrizi, poco fa, ha postato un selfie favoloso lasciando tutti a bocca aperta.

Elodie, selfie favoloso: lato A in primo piano e sguardo maledetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ElodieE (@elodie) in data: 6 Nov 2020 alle ore 10:49 PST

Elodie, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa una maglia attillata di colore arancio che mette in risalto il suo lato A da urlo. La bellezza del suo viso è sbalorditiva mentre il suo sguardo accattivante fa impazzire i follower. La foto ha collezionato in pochissimi minuti 20mila cuoricini e tantissimi commenti. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti. “Che bella che sei”, “Sei stupenda”, “La bellezza”, si legge.

La romana, qualche giorno fa, paralizzò totalmente il mondo dei social con una foto da infarto. La cantante piazzò il suo meraviglioso décolleté in primissimo piano. Le sue curve continuano a far sognare i fan.

