Emma Marrone il tomboy elegant outfit che fa impazzire il web, bellissima – FOTO

Emma Marrone per X Factor, il serale del giovedì, propone qualcosa di eccezionale: un tomboy elegant outfit. La mise è stata graditissima.

Lo scatto che Emma Marrone condivide sui social è un inno alla femminilità. La cantante, attualmente impegnata nel talent XFactor in veste di Giudice, propone un tomboy elegant outfit che fa impazzire i follower; i maschietti infatti sembrano gradire molto questo look alternativo.

Ma cos’è esattamente il tomboy elegant outfit? Semplicemente un look mascolino, uno stile che si allontana dai classici canoni femminili quali gonne e, in generale, capi dai lineamenti più formosi. Pantalone nero elegante a vita alta con inserti lucidi ai lati, camicia nera che recupera il modello maschile, super abbottonata per creare un fantastico total black spezzato dalle tonalità oro delle bretelle. Uno stile mascolino che vagamente – da prendere con le pinze il collegamento – ricorda Marlene Dietrich. Il tocco contemporaneo è dato assolutamente dagli accessori che indossa Emma, gli orecchi con pendente abbinato ad uno degli anelli che porta la cantante. I capelli, raccolti da un lato con la treccia e metà sciolti, permettono di osservare il make-up da sera perfetto, i cui toni riprendono quelli dell’outfit. Semplicemente impeccabile.

Emma Marrone, lo spot a difesa delle donne

Da qualche giorno circola in TV uno spot che vede protagonista Emma la quale, sulle note della bellissima canzone “Amami” , legge insieme ad altre donne alcune delle frasi sessiste più diffuse: dal O fai figli o lavori, alla tristissima Vestita così se l’è cercata stereotipi espressione di un retaggio culturale obsoleto. Il progetto, mirato alla creazione di “Spazio Donna” a Bologna nel 2021, ovvero un centro per supportare quelli presenti già nei quartieri più difficili di Roma, Napoli, Milano e Cosenza.

Un progetto che la stessa cantante rivela: “…abbattere gli stereotipi e creare una cultura della parità di genere, partendo dai più giovani e cercando di costruire un futuro più equo.“

