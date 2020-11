Francesco Totti, dedica ad una persona speciale: “Da te, dov’è sempre il sole”

La bellissima dedica dell’ex capitano giallorosso, Francesco Totti ad una persona davvero speciale: “Dov’è sempre il sole”

Di sicuro non è il miglior periodo per Francesco Totti e la sua famiglia. L’ex capitano giallorosso, amato per tanti anni da tifosi appassionati della Roma e non solo ha dovuto fare i conti con il “nemico invisibile”.

Prima dell’esito positivo del test per tampone sia per lui che per la moglie Ilary Blasi, l’ex numero 10 giallorosso ha dovuto far fronte a sofferenze atroci, dovute alla perdita del carissimo papà. Tutto il popolo giallorosso si è stretto attorno ad una delle famiglie più unite del mondo dello spettacolo, infondendo forza e coraggio.

La situazione sanitaria di Totti Senior è peggiorata con la contrazine del Covid-19, che in seguito ha gettato nello sconforto anche la coppia Vip. Dal lato di Ilary sta circolando un video, dove la conduttrice de Le Iene cerca il sostegno necessario dai propri fans per superare il momento difficile, mentre si libera in un pianto dirotto. Insomma non proprio un bel momento per la famiglia romana che fino a poco tempo fa rendeva un pò più rigenerante e scevra da pensieri, l’atmosfera tragica che si respira in giro

Francesco Totti, un “core” grande così

Dai risultati positivi dovuti al test anti covid, Francesco Totti e Ilary Blasi stanno trascorrendo la quarantena forzata lontano da tutti e dai…figli. Nonostante la terribile e spiacevole lontananza, l’ex capitano giallorosso ha dimostrato quanto il suo core fosse davvero grande.

In queste ore sui social network circola un post-dedica ad una delle persone più speciali e importanti della sua vita da “bomber”. L’augurio che ricalchi almeno in parte la carriera di una delle più rare e straordinarie “bandiere” nel mondo del calcio.

Il “Bimbo de Oro” giallorosso, come viene soprannominato giornalisticamente ne è grato per la scelta di intraprendere il suo stesso cammino. E proprio per questo motivo Francesco Totti ha voluto dimostrare quanta più vicinanza possibile al figlio Christian, che oggi compie gli anni (+15).

L’orgoglio per avere un ometto che cammina sulla sua strada è davvero grande e sembra che la scommessa sia destinata ad essere vincente. In attesa ceh il tempo gli dia ragione, papà Totti ha aggiunto su Instagram, un album di foto ricordo, di quando teneva in braccio il piccolo Christian, oggi un adolescente “modello”.

Ai fan non è scappata la “lacrimuccia” alle parole rivolte al primogenito, si spera futuro campione sul campo: “Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia. Buon compleanno amore mio”, con tanto di musica di sottofondo del ritornello della canzone dei Modà “Dov’è sempre il sole”

