Un uomo di 53 anni è deceduto ieri sera in uno scontro tra un’auto ed una moto, avvenuto nel territorio di Moneglia, in provincia di Genova.

Tragedia nella serata di ieri a Moneglia, comune in provincia di Genova, dove si è consumato un terribile incidente stradale. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, una moto si sarebbe scontrata frontalmente con un’auto nelle gallerie che collegano Moneglia a Sestri Levante. Un impatto violentissimo che non avrebbe lasciato scampo al motociclista, un uomo di 53 anni, deceduto per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ed i carabinieri.

Genova, scontro tra auto e moto in serata: uomo di 53 anni perde la vita

Un uomo di 53 anni ha perso la vita nella serata di ieri, giovedì 5 novembre, in un drammatico incidente consumatosi nelle gallerie che collegano Moneglia a Sestri Levante, in provincia di Genova, sulla strada provinciale. Stando alle prime ricostruzioni, riportate dai quotidiani locali e dalla redazione di Genova Today, la vittima viaggiava a bordo della sua moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente contro un’auto. Nel violentissimo impatto, il 53enne è stato sbalzato dalla sella della due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118, ma per il 53enne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno provato a rianimare il motociclista, ma si sono dovuti arrendere, dichiarandone il decesso, sopraggiunto per le ferite ed i traumi riportati nello schianto. Sotto choc l’uomo alla guida della vettura coinvolta che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, i carabinieri che hanno proceduto ad effettuare i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge da parte delle forze dell’ordine, come riporta Genova Today, le gallerie sono state chiuse al traffico per parte della serata.

