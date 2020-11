L’ex tronista Andrea Zelletta all’interno della casa del Grande Fratello ha raccontato ai suoi compagni dei retroscena che vede coinvolti alcuni protagonisti di Uomini e Donne

Nel cast di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi lui ha trovato l’amore e la sua relazione con la compagna Natalia Paragoni continua ormai da più di un anno. All’interno della casa ha spesso sottolineato come entrare nel reality show fosse un suo piccolo sogno tanto da averci tentato per diversi anni. Gli autori lo hanno pero’ sempre scartato, almeno fino a questa edizione. Chiacchierando con alcuni coinquilini ha parlato di alcuni ex tronisti rivelando alcuni dettagli legati ai loro tentativi di entrare nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE -> Rai, colpo da maestro per la De Filippi: l’amato volto potrebbe passare alla concorrenza

Chi sono gli ex tronisti scartati da Grande Fratello Vip

Zelletta ha raccontato come non fosse sicuro di entrare e di aver appreso la notizia solo pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale del cast. A detta sua altri personaggi provenienti da Uomini e Donne erano in lizza per partecipare al programma. “Io sapevo di Lorenzo Riccardi, lui doveva esserci. Ma anche Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni” ha dichiarato, prima di nominare Andrea Cerioli -che ha già vissuto in passato l’esperienza del GF- e la compagna Arianna Cirrincione. Secondo il ragazzo persino loro rientravano tra i papabili concorrenti.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip 2020, concorrente squalificato: televoto annullato

A scamparla pero’ ci ha pensato Andrea, sebbene al momento la sua permanenza all’interno del Grande Fratello sia a rischio. Alfonso Signorini ha infatti annunciato che per il giovane stanno arrivando dei provvedimenti. La scorsa settimana infatti Zelletta è uscito dalla casa per un paio di giorni a causa di motivi personali mai svelati. Al suo rientro pero’ ha infranto una delle regole, ossia quella di non riportare notizie dall’esterno. Ha infatti rivelato ai suoi compagni i nomi dei nuovi concorrenti che entreranno e il possibile prolungamento del programma.

Proprio nella giornata di ieri è stato comunicato ufficialmente che il televoto di questa settimana è stato annullato. Per qualcuno di loro arriverà un forte provvedimento disciplinare. Che si tratti proprio dell’ex tronista?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter