Grande Fratello, comunicato provvedimento per Andrea: la decisione ufficiale

Grande Fratello Vip, comunicato provvedimento per Andrea: la decisione ufficiale. Quello che è successo nelle ultime settimane non è di certo passato inosservato

Andrea Zelletta è stato sgamato dai telespettatori e dagli autori del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, dopo essere stato definito “comodino” dai fans del programma, ha suscitato tanto affetto ed è riuscito a far affezionare pure quelli più diffidenti. Purtroppo, però, negli ultimi giorni ha violato il regolamento del programma in un modo che ha anche molto insospettito gli autori così come chi guarda il programma da casa.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini manda al televoto Andrea Zelletta come punizione

Andrea infatti è stato fuori dalla casa per diversi giorni per motivi personali, quando è tornato ha rivelato di essere stato in isolamento da solo e senza cellulare. Qualcosa però non tornava perché sapeva cose che non avrebbe dovuto sapere: parlava di post su Instagram, di calcio, di prolungamento di programma, e questo ha insospettito molto i telespettatori. Come faceva a sapere certe cose se è stato in isolamento? In quanto concorrente, non avrebbe dovuto conoscere certe cose così come dinamiche di gioco. Oggi Andrea, messo alle strette, ha rivelato di aver origliato qualcosa fuori dalla casa.

Dunque non aveva cellulari e non ha visto nessuno, ha solamente origliato i dipendenti del programma e basta. Averlo rivelato in casa però è una violazione delle regole: per questo motivo Alfonso ha deciso di metterlo in nomination d’ufficio, insieme a tutti gli altri che sono al televoto. Questo televoto verrà chiuso lunedì. Chi uscirà dalla casa?