Grande Fratello, ancora problemi di igiene in casa: concorrente smascherato

Grande Fratello Vip, ancora problemi di igiene in casa: concorrente smascherato. Patrizia De Blanck, dopo la polemica dello shampoo, è tornata di nuovo nel mirino

Su Twitter che seguono il Grande Fratello Vip 24 ore su 24, se lo stavano chiedendo tutti: Patrizia De Blanck quando la fa la doccia? Era una domanda che girava dai primi giorni del programma, e alcune frecciatine dei concorrenti hanno fatto pensare al web che effettivamente le docce e gli shampoo della Contessa fossero veramente molto rari. La conferma è arrivata l’altro giorno, quando Stefania ha chiesto alla Contessa se potesse farle i capelli e lei ha sbottato, mandandola a quel paese. “Non vuole che si sappia che si lava poco” l’ha giustificata così Maria Teresa Ruta, dal momento che Stefania proprio non riusciva a spiegarsi il suo sfogo improvviso.

Patrizia De Blanck e i problemi di igiene nel Grande Fratello Vip: “La sua stanza ridotta in condizioni pessime”

Ieri sera, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi erano in camera a parlare dei problemi di pulizia che ci sono in casa. Concorrenti che non lavano i piatti, che in generale non si preoccupano di tenere la casa pulita e tanto altro. Tommaso a quel punto ha fatto notare che la stanza della Contessa è in condizioni pessime, così come anche il divano dove riposa tutto il giorno. “Il divano è ridotto malissimo, emana un cattivo odore e c’è cibo ovunque. Della stanza non ne parliamo proprio, andrebbe pulita”. Maria Teresa ha raccontato che, quando è andata dentro per fare il massaggio, c’era un tanfo che non la faceva respirare.

Tutti, però, hanno paura di farle notare che andrebbe pulita la sua stanza. Ci riusciranno nel prossimo giorno?