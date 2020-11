I centesimi sono già “leggenda”: il valore di alcune monete in via d’estinzione

Alcune monete del nuovo conio, come i centesimi stanno per diventare “leggenda”. Già da oggi possono valere una fortuna

Una notizia a dir poco sorprendente sta rivoluzionando gli “affari” dei collezionisti di francobolli e monete del vecchio conio. Da tanti mesi, i tavoli politici dell’Eurozona hanno “apparecchiato” discorsi, legati all’estinzione di alcuni centesimi dalla circolazione del commercio economico.

Da tempo circola questa ipotesi che mai come stavolta sta per diventare realtà. Secondo indiscrezioni di medìa e giornalisti, il sogno di vedere nel nostro portafoglio le monete da 1 e 2 centesimi sta per svanire.

Il “dado” ormai è tratto, bisogna solo che ci sia nero su bianco e successivamente potremo dire addio ai cartelli delle offerte con su scritto: “A soli 3,99” oppure “Offertissima a 149,99”. Uno scoop di questa portata farebbe felice a pochi, ma in particolare a francobollisti e collezionisti d’oggetti d’epoca, che potranno “sfregare” le mani, quando vedranno i centesimi annoverarsi nella lista leggendaria della numismatica

Svelato già il valore economico di alcuni centesimi che potranno “cambiarvi la vita”

In attesa che i Paesi dell’Eurozona apponessero la firma prima di dichiararne l’ufficialità, in Italia già “impazzisce” il toto centesimi. Una notizia a dir poco clamorosa, dalla quale ne trarranno beneficio gli “amanti” dell’economia leggendaria.

A fare le “spese” di una decisione che farà sicuramente discutere in giro sono le più classiche monete dal bassissimo valore economico. Prima di accantonare nel cassetto dei ricordi le moente da 1 e 2 centesimi, ebbene sapere se siamo in possesso di soldini, creati in acciaio placcato in rame.

Il passo successivo sarà quello di verificare se siamo di fronte ad un classico conio, raffigurante un globo, firmato Luc Luycx. Diversamente potremmo possedere centesimi di grandezza da 2 centesimi, dal valore di 1. Ecco proprio queste potrebbero fare al caso nostro!

La rarità di questa moneta potrebbe valerci una “fortuna” e costare altrettanto agli acquirenti dell’e-commerce. Questi centesimi tra non molto “leggendari”, se mantenuti in buono stato possono raggiungere un valore importante, dalla cifra astronomica di 2.500 euro per singolo campione.

Un altro esempio da non scartare in futuro è anche la raffigurazione dell’esemplare di moneta coniata nel 2002 dal Vaticano, che può arrivare a toccare i 110 euro o viceversa se in “cattivo” stato di conservazione, la metà di quel valore

