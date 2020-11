Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 novembre: Vittorio non ci crede

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 novembre: Stefania e Federico sono sempre più vicini. Nel frattempo un segreto viene a galla.

Le cose si stanno risolvendo al Paradiso. Stefania, accusata di furto, sta aiutando Vittorio a trovare il vero colpevole e si sente orgogliosa del fatto che il suo capo le stia dando tutta questa fiducia. Nel frattempo Pietro Conti, nipote di Vittorio, è scappato dall’accademia in cui studiava. Suo zio non è felice del suo colpo di testa e vorrebbe aiutarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beautiful, anticipazioni puntata 7 novembre: Ridge è sotto shock

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: svelato il ladro

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che il colpevole del furto in realtà è proprio Pietro! Stefania viene dunque scagionata e, in virtù del suo ultimo acquisto, viene promossa a Venere del negozio. Nel frattempo Vittorio cerca di aiutare suo nipote, affinché non finisca in riformatorio. Gli offre dunque un lavoro al Paradiso, anche se teme che possa rifiutare.

Sempre dalle anticipazioni della serie sappiamo che Stefania e Federico sono sempre più vicini e c’è dietro lo zampino di Irene. I due si prepareranno al loro primo appuntamento, ma non tutto andrà come sperato. Tra le altre cose, Federico è conteso tra Umberto (al quale si sta gradualmente affezionando) e Luciano, suo vero padre. La cosa non piace affatto ad Agnese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hell Raton in smoking nero: il giudice di X Factor fa impazzire il pubblico – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter