Karina Cascella con Indianara Sigon | “Quanto è difficile…” – FOTO

Karina Cascella ha pubblicato una foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui è in compagnia di Indianara Sigon

Karina Cascella condivide spesso sue opinioni sui social network. D’altronde la si vede in svariate occasioni in veste di opinionista su Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D’Urso, negli studi di Canale 5. Di recente ha detto la sua anche all’interno delle stories del proprio profilo Instagram. In queste ha parlato del momento difficile che si sta vivendo, in piena emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus.

In particolare sui provvedimenti del Governo, volti a contenere i casi di contagio da Covid, che costringono diverse attività alla chiusura o alla riduzione degli orari di apertura, si è detta felice che alcune categorie, come parrucchieri e centri estetici in alcune parti del nostro Paese, possano restare aperti. Un’opinione che le ha causato delle critiche. Cascella però ha prontamente risposto alle accuse di superficialità che le sono state mosse.

Karina Cascella con Indianara Sigon | “Difficile non abbracciare le persone che ami”