L’ex Bonas di ‘Avanti un altro’ incanta i suoi follower con una foto in tenuta casalinga, in vista del primo week end in lockdown. I commenti sono incredibili…

Visualizza questo post su Instagram Avete comprato il lievito? 🙈 Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina) in data: 28 Ott 2020 alle ore 5:17 PDT

La bella bergamasca ha conquistato il pubblico di Canale 5, grazie al date show di Poalo Bonolis, prima come ‘Bonas’ e poi come ‘Regina del web’ del minimondo diventando un personaggio di punta così come lo sono stati diversi suoi colleghi lanciati proprio dal conduttore romano.

La Cremaschi è considerata una vera e propria influencer tanto da vantare 943 mila follower, ricevendo migliaia di like e commenti non appena pubblica un post. Lei infatti è molto attiva e anche attraverso le sue stories racconta aneddoti di vita quotidiana che tengono incollati al suo profilo Instagram tutti i suoi seguaci.

In posa davanti allo specchio, si vede tutto!