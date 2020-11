Lutto nel mondo dei cartoni animati, muore la storica voce

Morto Sergio Matteucci, il doppiatore aveva 89 anni e aveva dato la voce ai più famosi cartoni animati e non solo..

Sergio Matteucci muore all’età di 89 anni, dopo una carriera spesa come doppiatore dei più celebri cartoni animati giapponesi.

Nacque a Granada nel 1931 e fu un doppiatore e radiofonico italiano di notevole successo.

Prestò la voce a moltissimi anime giapponesi, tra i più famosi ricordiamo: Holly e Benji, Mila e Shiro, Sampei, Lady Oscar e Candy Candy.

Nella rovente estate del 1986 andò in onda per la prima volta “Holly e Benji – Due Fuoriclasse”, sull’onda del trionfo argentino di Diego Armando Maradona e in un’intervista a Il Foglio, nel 2019 Matteucci raccontò la sua esperienza come doppiatore:

“I testi della telecronaca me li scrivevo da me, spesso andavo a braccio. Mi arrivava una traduzione dal giapponese, ma dovendo fare una telecronaca non potevo seguire sia il monitor che il leggio. Facevo il telecronista a tutti gli effetti. Dissi dunque alla Fininvest che non avrei potuto seguire le indicazioni della direzione perché mi facevano perdere troppo tempo. All’inizio mi dicevano ‘hai detto rete e qui è scritto gol’, o viceversa. Non avrei potuto continuare così.”

La sua voce ha accompagnato intere generazioni ed è comparsa anche in alcuni film di successo come Rocky 2, Scarface e Toro Scatenato.

Non solo doppiatore, anche radiocronista

Matteucci infatti prestò la sua voce anche ad alcune famosissime trasmissioni come Domenica Sprint dove svolgeva il ruolo di inviato a bordo campo e Tutto il calcio minuto per minuto, nella stagione 1982-1983.

Grave lutto dunque non solo nel mondo del doppiaggio ma anche nel mondo del calcio dove Sergio Matteucci aveva dedicato parte della sua carriera.

