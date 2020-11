Lutto per Vincenzo Montella, addio alla persona più amata

Vincenzo Montella colpito da un grave lutto di famiglia. Dice addio al papà Nicola. Per lui un grande abbraccio virtuale da colleghi e appassionati

Grave lutto per Vincenzo Montella, l’ex calciatore e ora allenatore dice addio ad una delle sue persone più care. Ieri se ne è andato papà Nicola che per il tecnico di Pomigliano D’Arco è stato un grande pilastro.

Il papà di Montella voleva per il figlio un futuro da falegname ma la storia la conosciamo non andò affatto così. Vincenzo a soli 12 anni andò via di casa per inseguire il suo sogno di fare il calciatore, quel sogno che partendo dall’Empoli lo ha portato lontano, in serie A e fino ad una delle squadre più prestigiose, la Roma.

Papà Nicola però capì tutto e lo lasciò libero di seguire la sua grande aspirazione convinto che il successo prima o poi sarebbe arrivato e aveva ragione.

A dare notizia della grave perdita proprio la Fiorentina, la squadra che Montella ha a lungo allenato, dal 2012 al 2015 e per un po’ anche nel 2019. Tutta la squadra ha subito espresso le sue più sincere condoglianze e si è stretta attorno alla famiglia Montella.

Lutto per Vincenzo Montella, il triste annuncio

“Tutta la Fiorentina è vicina a Vincenzo Montella e ai suoi familiari, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa del padre Nicola”. Questo il messaggio che è apparso sui canali ufficiali del team viola.

Proprio in questi giorni, tra le altre cose, la Fiorentina che non vive un momento di buoni risultati sul campo, aveva inserito Montella nella lista degli allenatori che avrebbero potuto sostituire Beppe Iachini.

Grande affetto anche da tutti i tifosi viola, dagli altri colleghi e dagli appassionati di calcio. Un grande abbraccio virtuale che ha raggiunto l’allenatore in un momento non facile per lui e per tutta la sua famiglia.

