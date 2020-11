La scientifica operante nel comune siciliano ha ritrovato questa mattina l’esile corpo di un neonato privo di vita ed in agghiaccianti condizioni. Sembra che il bimbo fosse stato partorito soltanto poche ore prima, visto che il cordone ombelicale si trovava ancora al suo posto. La procura locale ha immediatamente avviato le indagini sul caso. Mentre tutt’ora risulta essere in corso l’interrogatorio rivolto dalle forze dell’ordine alla diciassettenne madre del bimbo.

Esiste già un’ipotesi plausibile su quanto accaduto. Ma non è ancora del tutto certa. La scientifica ha trovato il corpo del neonato nel cortile del palazzo. Potrebbe essere, quindi, che sia stato scaraventato dalla finestra della propria abitazione. Inoltre, dalle ultime dichiarazioni alla stampa sull’interrogatorio, sembrerebbe che la prematura madre abbia lasciato trapelare il suo timore nel divulgare la notizia della nascita del piccolo e della gravidanza alla sua famiglia.

Il secondo caso in poche ore

Quest’ultimo è il secondo caso di un neonato trovato in condizioni critiche in poche ore. E l’ennesimo nella medesima isola italiana. Soltanto ieri a Ragusa un’altro bimbo, ma fortunatamente ancora in vita, era stato trovato stavolta in un cassonetto dei rifiuti da un signore che passava fortunatamente per le vie della città.

Gli appelli anti-violenza si stanno moltiplicando in egual misura ed ” a macchia d’olio” nella penisola italiana, con la risonante speranza che questa orribile coincidenza sia davvero l’ultima di una lunga serie.

