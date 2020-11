Madame: età, carriera e vita privata della rapper che ha incantato Ronaldo

Madame è la rapper che il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha scelto come colonna sonora delle sue stories di Instagram

Alzi la mano chi non ha mai fantasticato di entrare a far parte, anche solo per un momento, della vita del nostro calciatore preferito. C’è chi sognava una dedica di Maradona dopo un gol o chi, in tempi più recenti, una maglietta autografata di Paulo Dybala. Restando in casa Juve una ragazza è riuscita a entrare nelle grazie dell’attaccante ex Real Madrid Cristiano Ronaldo. Lei, come anticipato, si chiama Madame, al secolo Francesca Galeano ed è una rapper che ha fatto da soundtrack ad alcune stories di CR7. Il campione portoghese infatti ha scelto una sua canzone in particolare. La cantante di Vicenza ha solo 18 anni ma è già conosciuta in ambito rap e hip hop nazionale.

La canzone di Madame scelta da CR7 e le curiosità sulla rapper

qual è la tua frase preferita di clito? 🌶

La canzone che ha scelto Cristiano Ronaldo per le sue stories è “Sciccherie”. Un testo che richiama a quello a cui teniamo più a cuore a livello materiale ma anche per quanto riguarda i nostri sentimenti. Madame è una promessa del folto elenco di talenti di Paola Zukar, manager di artisti di grande successo in ambito rap e hip hop come Fabri Fibra, Clementino e Marracash. Proprio con quest’ultimo è nata (tra le altre featuring) una collaborazione per il brano “Defuera” di DRD insieme a Ghali. A differenza di altri rapper Francesca Galeano vuole rompere gli stereotipi, puntando a raggiugere i suoi coetanei con più intimità e cercando di affermare ciò che davvero è importante, ovvero il talento e non solo la bellezza esteriore.

Il profilo ufficiale Instagram di Madame è seguito da 371 mila follower. La ragazza ama Dante e anche per questo pone grande attenzione alle parole dei suoi testi. La sua voce è stata inserita anche in una canzone del primo EP di Tredici Pietro.

