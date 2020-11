Maddalena Corvaglia, sensuale in bianco e nero: “Voi di che colore siete?” – FOTO

Maddalena Corvaglia baciata dal sole e senza nulla addosso. Spalle scoperte e senza che si intravede nulla, bellissima

Per molti lei è ancora una delle veline più amate di sempre in coppia con l’impareggiabile Elisabetta Canalis. Si tratta di Maddalena Corvaglia la super bionda della coppia che sul bancone di Striscia la notizia ha fatto sognare milioni di italiani.

Sono passati moltissimi anni da quei momenti ma Maddalena sebbene sia arrivata alla soglia dei 40 anni e una figlia non arretra nemmeno di un attimo. Sempre bella, sensuale e sorridente ammalia il suo pubblico con degli scatti che sono veramente molto apprezzati.

Questa estate si è sbizzarrita con i costumi e le sue super sessioni di allenamenti senza mai arretrare di un passo. Per non parlare dei meravigliosi abiti che sfoggia. In primo piano sempre le sue armi di seduzione.

Nell’ultima foto pubblicata su Instagram Maddalena uso lo sguardo con un primo piano magnifico e un messaggio per tutti gli italiani.

Maddalena Corvaglia pronta alla chiusura, il suo messaggio

Maddalena Corvaglia uso il suo pathos e la sua carica energetica per mandare un messaggio a tutti li italiani che la seguono. In un momento così difficile come questo in cui tutti stiamo vivendo l’emergenza sanitaria, l’ex velina invita a non abbattersi e a tenere duro.

“TI VIETO DI VIVERE PERCHÉ POTRESTI MORIRE” scrive in prima battuta a corredo di una foto in bianco e nero che la mostra baciata dal sole e con le spalle nude. Avrà un costume, un completo intimo sotto? Non ce lo concede di saperlo. Si fa “riprendere” solo in volto, in tutta la sua bellezza e con quei capelli biondi e mossi che tanto piacciono.

Poi però va avanti e si rivolge a tutti gli italiani. “Teniamo duro, siamo Italiani! ❤️💪🏼😉 Come state amici? Dove sie…. di che colore siete? 😅 Come vi siete organizzati per le prossime settimane? #lockdown 5-11-2020”.

La 40enne originaria di Galatina vuole sentire le voci di chi la segue ed invogliare ad essere positivi, sempre.

