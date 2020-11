Mara Venier e il post per l’amico Carlo Conti che sta male -FOTO

Mara Venier condivide sui social un post per l’amico Carlo Conti che commuove il web. La zia della Rai è molto preoccupata per la situazione in Italia

Continua Domenica In, la trasmissione in onda nel weekend condotta da Mara Venier che scalda e fa compagnia agli italiani durante il pomeriggio di Domenica. Ma la zia della Rai, sebbene appaia sempre solare, è molto preoccupata per la situazione che si sta verificando ancora una volta in Italia. Molti suoi colleghi sono positivi e stanno male e lei non può fare altro che condividere dei post per abbracciarli virtualmente, distanti ma vicini.

Mara Venier e il suo post commovente

Dopo la notizia del ricovero di Carlo Conti, positivo al Covid, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Careggi, Mara Venier ha voluto salutare l’amico attraverso un post su Instagram. Una foto tra colleghi che ha commosso il web che ha da poco appreso la notizia del conduttore di “Tale e quale show”.

“Forza Carlo”, “Dai Fiorentino”, “Siamo tutti con Carlo e un grande in bocca al lupo“. Sono molti i messaggi che i fan hanno lasciato sotto il post della Zia Mara. Anche altri personaggi dello spettacolo sono risultati positivi come Jerry Scotti, Alessandro Cattelan, Paola Perego.

Intanto il grande presentatore tranquillizza i suoi fan e il pubblico che lo aspetta di nuovo in televisione non appena si sarà ripreso. “Tutto sotto controllo” scrive Carlo Conti.

