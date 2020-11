Funerali Gigi Proietti, il saluto commovente della Laurito: “Ci vediamo presto…”

Grande prova di “dolore” e commozione durante la celebrazione dei funerali di Gigi Proietti. Tra i presenti spicca Marisa Laurito con una dichiarazione agghiacciante

L’ultimo saluto a Gigi Proietti ha generato dolore e commozione ai presenti dell’evento funerario. Durante il rito cerimoniale per l’incensazione del feretro, alcuni colleghi hanno voluto commemorare le “gesta” inimitabili del “Cavaliere Nero“.

A partire da una “fetta” dei suoi idoli, assiepati a pochi metri di distanza dal Campidoglio, il luogo dove si è svolta la funzione ecclesiastica, dedicata al grande Gigi. L’ultimo saluto non è stato così caloroso, a causa delle norme del DPCM, sul contenimento della pandemia. Ma i cittadini romani, nel loro piccolo, son comunque riusciti a riservargli il tributo speciale che solo grandi personaggi come lui meritano.

Durante i funerali è spiccata la presenza di alcuni personaggi di valore del mondo dello spettacolo, come Enrico Brgnano, che si è “sciolto” in un pianto dirotto, in quanto venuto a mancare un punto di riferimento assoluto della sua carriera

Il significato a “doppio senso” delle parole pronunciate ai funerali di Gigi Proietti

Altra celebrità di valore che ha voluto fortemente dimostrare la vicinanza alla famiglia Proietti è stata Marisa Laurito. Il ricordo struggente della cantante e cabarettista napoletana della Rai è stato davvero encomiabile.

Prima la richiesta del “Globe Theatre” all’attore protagonista, scomparso lo scorso 2 novembre, giorno del suo ottantesimo compleanno. Poi le parole commoventi, prima del pianto a dirotto, dall’alto dei “dolci” ricordi in camerino…

“Ci vediamo presto caro amico mio!”. I virgolettati della conduttrice partenopea, lontana dalla realtà televisiva nazionale, dal 2003 hanno il sapore di un destino ormai scritto.

Dichiarazioni che lasciano presagire una “brutta” malattia, ignota agli appassionati della Rai? Per ora si tratta solo di un ipotesi, ma ciò che è ormai palese alla “piazza” è che per la Laurito, la presenza di Gigi Proietti in tv ha suscitato sempre un certo fascino

