Mauro Corona si pente in tv: “Non meritava di essere trattata così”

L’opinionista di La7, Mauro Corona sta accelerando le tappe per tornare tra le sue “braccia”: “Non lo meritava”

Ha deciso di “costituirsi”, pentendosi fortemente di come si è comportato con un noto personaggio del mondo politico e dello spettacolo nazionale. Maurizio, in arte Mauro Corona, forte di insolite “accelerate” attitudinali, nei contesti generali della vita ha pagato lo scotto del suo modo di essere.

Durante la sua vita è stato un abilissimo alpinista e scalatore di sentieri sulle “Dolomiti”. Poi ha deciso di darci un taglio e far lavorare la fantasia, immergendosi nei pensieri di scrittore. E’ stato autore di svariati libri, come “Vajont – La diga del disonore” e “Alberi che camminano”.

Oggi ciò che lo rende maggiormente schivo davanti alle telecamere sono le sue”stravaganti” idee di intendere le cose. Questo ha sollecitato più volte l’ira dei colleghi opinionisti, finchè è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Il litigio di Mauro Corona: “Voglio tornare da lei…”

Visualizza questo post su Instagram Povero tapiro che brutta fine! @striscialanotizia Un post condiviso da Mauro Corona Official (@maurocorona) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:58 PDT

Nel bel mezzo di un “terremoto” di idee e considerazioni, il giornalista e opinionista politico, Mauro Corona sta spingendo sull’acceleratore, per ammortizzare i tempi e cercare di tornare quanto prima possibile da lei. Nel frattempo ha “pagato” con la ricezione del Tapiro D’Oro di Striscia La Notizia, fornitogli dall’inviato Valerio Staffelli.

Si tratta della conduttrice “Cartabianca” di Rai 3, Bianca Berlinguer, con la quale settimane fa ebbe uno screzio “fuori programma” che ha compromesso la sua presenza come ospite fisso. Il tutto si era consumato sotto gli occhi allibiti dell’attore Claudio Amendola, mentre era in corso la “ciak” di uno spot pubblicitario.

Mauro Corona fu fermato bruscamente dalla giornalista della Rai e lui non l’ha presa affatto bene. Nonostante tanto clamore, creatosi attorno alla vicenda, oggi lo scrittore vuol tornare sui suoi passi e chiedere scusa.

La Berlinguer ha fatto sapere che gli interventi di Mauro Corona in tv mancano come il pane quotidiano e dovunque esso sia, lo verrebbe ad abbracciare con tanto affetto. Toccato da queste parole, l’ex alpinista si è commosso e pentito del dispiacere regalato ad una persona che non meritava affatto il suo essere burbero.

La speranza per i telespettatori di vederli di nuovo a “dibattere” in tv è più vicina di quanto sembra, anche perchè la decisione di escludere Corona dalle trasmissioni di Rai 3 è stata del direttore Franco di Mare e non per specifica richiesta di Bianca Berlinguer.

Nel frattempo il “tuttofare” di Beselga di Pinè, ospite dalla Palombelli a “Stasera Italia” è tornato nuovamente sull’argomento: “Ho delle giustificazioni in merito ma mi rendo conto che non sono ben accette…”

