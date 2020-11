Michelle Hunziker e una figlia terribile, lo sfogo della conduttrice

Michelle Hunziker in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta alcune fasi della sua vita confessando: “Sono stata una figlia terribile”

Conosciamo tutti Michelle Hunziker, uno dei volti più noti della televisione che oggi è impegnata con il programma All Togheter Now. Da parte sua c’è entusiasmo e una voglia di divertire insieme al suo collega J-ax che è stato scelto come ruolo di giudice. La presentatrice svizzera ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in ha parlato della nuova trasmissione ma non solo, infatti si è lasciata andare ed ha raccontato alcune fasi della sua vita. Da figlia terribile a mamma meravigliosa, ecco com’è avvenuto il cambio di rotta della signora Trussardi.

Michelle Hunziker e la confessione inaspettata

Michelle confessa di essere stata una figlia terribile che ha fatto passare alcune sciagure alla mamma. Lei e il padre si sono lasciati poiché l’uomo aveva problemi di alcol e la conduttrice ha sofferto molto la separazione che l’ha resa sempre più ribelle. La showgirl svizzera racconta di aver fatto l’autostop di notte da Berna a Zurigo per andare in discoteca, ha bevuto qualche bicchiere di troppo ed ha marinato più volte la scuola, nonostante fosse una brava studentessa. Poi tutto è cambiato, Aurora la sua primogenita le ha fatto riscoprire la serenità. “Sono diventata mamma presto, a 19 anni, e lì tutte le trasgressioni sono finite”. Confessa.

Ora Michelle è una mamma meravigliosa, attenta, premurosa e sempre pronta al gioco. La famiglia si è allargata e l’amore regna in casa Trussardi.

